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Başsavcılık hükümlü eski belediye başkanı Kavak'ın serbest bırakıldığı iddialarını yalanladı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir binanın yıkılmasına ilişkin davada ceza alan eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest bırakıldığına ilişkin paylaşımların gerçek olmadığını bildirdi.

Zekeriye Şimşek  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Başsavcılık hükümlü eski belediye başkanı Kavak'ın serbest bırakıldığı iddialarını yalanladı

Gaziantep

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kavak'ın serbest bırakıldığına yönelik gerçeğe aykırı paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Depremlerde yıkılan 2 binanın yapım sorumlusu Kavak'ın asli kusurlu olarak tespit edilerek 25 Şubat 2023'te iki dosyadan ayrı ayrı tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "Ökkeş Kavak'ın serbest bırakıldığına dair bilgiler doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kavak'ın 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Kavak, 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı'na ilişkin davada ise tahliye edilmişti.

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