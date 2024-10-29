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Başkentte Cumhuriyet Bayramı konserlerle kutlandı

Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konserler düzenlendi.

Neriman Senanur Torun  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Başkentte Cumhuriyet Bayramı konserlerle kutlandı

Ankara

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde konser verdi. Albay Bülent Yüksel'in yönetimindeki bando, marşlardan oluşan bir repertuvar sundu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun, bir alışveriş merkezindeki konseri de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Sanatçı Ebru Gündeş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda konser düzenledi.

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