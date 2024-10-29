Başkentte Cumhuriyet Bayramı konserlerle kutlandı
Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konserler düzenlendi.
Ankara
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde konser verdi. Albay Bülent Yüksel'in yönetimindeki bando, marşlardan oluşan bir repertuvar sundu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun, bir alışveriş merkezindeki konseri de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Sanatçı Ebru Gündeş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda konser düzenledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.