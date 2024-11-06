SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında yaptığı gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri paylaşıldı.
Ankara
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, uçakların kokpit içine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verilen paylaşımda, "SOLOTÜRK, Cumhuriyetimizin 101'inci yılını İstanbul'da milyonlarla kutladı. En büyük bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.
Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotlarının uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıdan kayda alındığı anlar ve vatandaşların coşkusu yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
SOLOTÜRK, Cumhuriyetimizin 101’inci yılını İstanbul’da milyonlarla kutladı. En büyük bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.#solotürk #soloturk #aviation #avgeek #aviationlovers #aviationdaily #aviationphotography #aviationgeek #29ekim #29ekimcumhuriyetbayramı pic.twitter.com/FdcjTPzrFj— SOLOTÜRK (@soloturk) November 6, 2024