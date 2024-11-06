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SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında yaptığı gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri paylaşıldı.

Ömer Olcay  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı

Ankara

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, uçakların kokpit içine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verilen paylaşımda, "SOLOTÜRK, Cumhuriyetimizin 101'inci yılını İstanbul'da milyonlarla kutladı. En büyük bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotlarının uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıdan kayda alındığı anlar ve vatandaşların coşkusu yer aldı.

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SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı
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