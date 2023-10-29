Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,785.60
BTC/USDT
34,120.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen resmi geçit töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda da Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 100 yıl önce bugün Cumhuriyet'in ilanıyla milletin kaderinin değiştiğini, bağımsız bir yönetimin temelinin atıldığını söyledi.

Cumhuriyet'in, her türlü imkansızlıklara rağmen Türk milletinin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız."

Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu gönülden paylaştığını ve Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve saygıyla andığını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız
İletişim Başkanı Altun: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı
PTT'den "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız

İletişim Başkanı Altun: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı

Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

MSB'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü paylaşımı

MSB'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz
Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet