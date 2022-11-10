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Başkentte bir evde Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Aykut Karadağ, Cankut Taşdan   | 10.11.2022
Başkentte bir evde Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata - AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

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