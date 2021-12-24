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Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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Başkentte altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi ekiplerce kurtarıldı.

Sertaç Bulur, Orhan Onur Gemici   | 24.12.2021
Başkentte altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.

İşçilerden Ali Çelikli'nin toprak altında kalması üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma çalışması nedeniyle Balmumu Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Çelikli, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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