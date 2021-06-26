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Bartın'da sağanak nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, sel ve taşkınlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Akif Yaman   | 26.06.2021
Bartın'da sağanak nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı

Bartın

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, Gölbucağı, Aladağ ve Cumhuriyet mahallelerinde sele yol açtı.

Taşkın nedeniyle Zonguldak-Bartın yolunda ulaşım aksarken, Kavallar Caddesinde sel ile gelen toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Aladağ ve Gölbucağı mahallelerinde de bazı işyerleri ile bodrum katta bulunan evleri su bastı.

Bartın Belediyesi ekiplerince ulaşıma kapanan yollar ulaşıma açılırken, su basan meskenleri temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, yoğun yağış nedeniyle üst noktalardan gelen suların bazı noktalarda sorunlar oluşturduğunu söyledi.

Akın, bütün belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve sorun yaşanan bölgelere anında müdahale ettiklerini de sözlerine ekledi.

Zonguldak'ta sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Zonguldak'ta da sağanak ve şiddetli rüzgar, günlük hayatı etkiledi.

Şehir merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda kaldı.

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorlanan araç sürücüleri, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda devrilen ağaçlar yolları kapattı.

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