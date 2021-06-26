Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KDK 24 yıldır vatandaşlık kazanamayan kişinin başvurusunu kabul etti

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'de doğmasına rağmen 24 yıldır vatandaşlık alamayan kişinin başvurusunu kabul ederek, İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.

İsmet Karakaş   | 26.06.2021
KDK 24 yıldır vatandaşlık kazanamayan kişinin başvurusunu kabul etti

Ankara

Kurumun kararına göre, başvurucu, savaş gerekçesiyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen bir annenin evladı olarak 1997'de dünyaya geldi. Babası Bulgaristan'da vefat eden, doğumu sırasında da annesi Türk vatandaşı olmayan başvurucu, bu sebeple vatandaşlık kazanamadı.

Türkiye'de doğduğundan Bulgaristan vatandaşlığına da kaydedilmeyen başvurucu, annesinin 2001'de vatandaşlık kazanmasına rağmen Türk vatandaşlığına geçirilmedi.

Vatandaşlık elde etmek için çok sayıda başvuruda bulunan kişi, ilkokul hayatını geçici kimlik belgesiyle tamamladı, lise döneminde ise e-okul sistemine kaydı yapılamadığı için mağduriyet yaşadı.

Okul tarafından il nüfus müdürlüğüne durumun bildirilmesi sonrası vatandaşlık elde edebilmek için yaşadığı il valiliğiyle temasa geçen kişi, sonuç alamaması üzerine dava açtı.

Dava ilk derece mahkemesince kabul edildi ancak istinaf mahkemesince karar kaldırıldı. 2020'de yeniden vatandaşlık başvurusunda bulunan kişi, durumun sürüncemede kalması üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, başvurunun kabulüne ve konuyla ilgili işlem tesis edilmesi durumunun değerlendirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderilmesine karar verdi.

Karardan

KDK'nin kararında, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında doğum yeri esasına göre Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan başvuranın, Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Başvurucunun babasının hayatını kaybetmiş olması kapsamında idarece gerekli araştırmanın yapılmadığına işaret edilen kararda, Türk Vatandaşlığı Kanununda "Başvuru belgelerinin temin edilememesi" başlıklı 39'uncu madde gereğince de Türkiye'de doğan, yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de "vatansız" durumda yaşayan ve annesi Türk vatandaşı olan başvuranın mağduriyetini gidermek adına gerekli inceleme ve araştırmanın idarece yapılmasının/yaptırılmasının mümkün olduğu belirtildi.

Temin edilemeyen belgenin istenmemesi yolunda Bakanlıkça da talimat verilebileceği bildirilen kararda, ana veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuğun, Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili dava sürecinin de işin esasına etkili olmadığı hatırlatılan kararda, "Dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelere göre başvuranın ilgili yönetmeliğin 'Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması' başlıklı 15'inci maddesi kapsamında Türk vatandaşlığını kazanabilecek durumda olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

KDK 24 yıldır vatandaşlık kazanamayan kişinin başvurusunu kabul etti

KDK 24 yıldır vatandaşlık kazanamayan kişinin başvurusunu kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Washington temaslarında Türk-Amerikan ilişkilerini masaya yatırdı

ABD Dışişleri Müsteşarı Babel Hava sınır kapsının açılmasında Rusya ile çalışabileceklerini söyledi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS adaylarına başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS adaylarına başarı diledi