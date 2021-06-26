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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

26.06.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15) 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) 

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katılacak, Antepfıstığı Lisanslı Deposu, Kadın Girişimci Destek Merkezi ve Model Fabrika'nın da aralarında olduğu bazı merkezleri ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00-17.45) 

5- TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının, Faz 2 gönüllülerine uygulanması programına katılacak.

(Ankara/11.00) 

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 95. Gazi Koşusu'nu izleyecek.

(İstanbul/17.15) 

7- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu mücadelesi Galler-Danimarka ve İtalya-Avusturya maçlarıyla başlayacak.

(Amsterdam/19.00/Londra/22.00) 

8- 13. Artistik Cimnastik Bireysel Aletler Dünya Kupası, Katar'da finallerle tamamlanacak. Milli sporculardan Ahmet Önder paralel bar ve barfiks, Ferhan Arıcan paralel bar ve Adem Asil atlama masasında final mücadelesi verecek.

(Doha)

9- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya'da klasman ve yarı final maçları yapılacak.

(Valensiya)

10- Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, başkan ve kurulların seçimiyle sona erecek.

(İstanbul/10.00) 

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