Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
(10.15)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma törenine katılacak.
(İstanbul/14.00)
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katılacak, Antepfıstığı Lisanslı Deposu, Kadın Girişimci Destek Merkezi ve Model Fabrika'nın da aralarında olduğu bazı merkezleri ziyaret edecek.
(Gaziantep/10.00-17.45)
5- TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının, Faz 2 gönüllülerine uygulanması programına katılacak.
(Ankara/11.00)
6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 95. Gazi Koşusu'nu izleyecek.
(İstanbul/17.15)
7- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu mücadelesi Galler-Danimarka ve İtalya-Avusturya maçlarıyla başlayacak.
(Amsterdam/19.00/Londra/22.00)
8- 13. Artistik Cimnastik Bireysel Aletler Dünya Kupası, Katar'da finallerle tamamlanacak. Milli sporculardan Ahmet Önder paralel bar ve barfiks, Ferhan Arıcan paralel bar ve Adem Asil atlama masasında final mücadelesi verecek.
(Doha)
9- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya'da klasman ve yarı final maçları yapılacak.
(Valensiya)
10- Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, başkan ve kurulların seçimiyle sona erecek.
(İstanbul/10.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.