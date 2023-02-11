Bakırköy'de arızalanan İETT otobüsü trafiği aksattı
Bakırköy'de arızalanan İETT otobüsü, Bakırköy Adliyesi'nin bulunduğu bölgede bir süre trafiğin aksamasına neden oldu.
İstanbul
İsmail Erez Bulvarı'ndan Bakırköy merkeze doğru seyreden 34 KP 0424 plakalı İETT otobüsü, Bakırköy Adliyesinin giriş kapısı önünde henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.
Durumu belediye ekiplerine bildiren otobüs şoförü, yolcuları burada indirdi.
Arızalanan otobüs, bölgede trafik yoğunluğuna neden olurken adliyeye araç giriş çıkışlarını da aksattı.
Ekiplerin olay yerine gelerek otobüsteki arızayı gidermesinin ardından trafik normale döndü.