Dolar
26.95
Euro
29.83
Altın
1,969.78
ETH/USDT
1,856.10
BTC/USDT
29,255.00
BIST 100
6,663.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Gökhan Yılmaz  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'da orman yangını çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması yapılacak
Ordu'da doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Benzer haberler

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanı Güler'den Yunanistan'daki yangınlara ilişkin açıklama

Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fransa'nın Korsika Adası'ndaki yangında 200 hektarlık alan kül oldu

Fransa'nın Korsika Adası'ndaki yangında 200 hektarlık alan kül oldu
Dünyada son 10 yılda yaklaşık 82 milyon hektar ormanlık alan yandı

Dünyada son 10 yılda yaklaşık 82 milyon hektar ormanlık alan yandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet