Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.
İstanbul
Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.