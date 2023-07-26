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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.

Cihan Okur, Bilal Kahyaoğlu  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Hatay

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar devam etti.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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