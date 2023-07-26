Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.
Hatay
Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar devam etti.
Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.
Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.