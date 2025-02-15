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İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada

Ataşehir'de sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İrem Demir, Adem Koç  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada

İstanbul

Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde köpekten kaçarken aniden yola çıkan çocuğa İETT otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğa çevredekiler yardım etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada
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