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Bakırköy-Kirazlı hattı bir yılda 17,1 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açıldığı günden bu yana 17,1 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Bakırköy-Kirazlı hattı bir yılda 17,1 milyon yolcu taşıdı

Ankara

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu hattın, İstanbul trafiğinin azalmasına büyük katkı sağladığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendiren Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, açıldığı günden bu yana 17,1 milyon yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğundaki ve 7 istasyona sahip metro hattının, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar olmak üzere İstanbul'un yoğun nüfuslu 4 ilçesine kesintisiz ulaşım sunduğunu vurguladı. Hattın hizmete girmesiyle, Bakırköy ile Kirazlı arasındaki ulaşım süresinin 13,5 dakikaya düştüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Kayaşehir'den Bakırköy İDO'ya ulaşım sadece 39 dakikada sağlanıyor. Projemiz, İstanbul'un şehir içi ulaşımına nefes oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile kesintisiz ulaşım

Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonları ile Kayaşehir'den yola çıkan yolcuların, Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebildiğinin altını çizen Uraloğlu, hat ile Kirazlı İstasyonunda, Kayaşehir-Kirazlı Metrosu'na ve Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu'na bağlanıldığını belirtti.

Uraloğlu, İncirli İstasyonunda da metrobüs hattına ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna bağlandığına değinerek, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul deniz otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlandığını aktardı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla İstanbul'un geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini bildiren Uraloğlu, daha hızlı, konforlu ve erişilebilir ulaşım hedefiyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.


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