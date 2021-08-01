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Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya ile Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangının etkilediği Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Ali Atar,Abdullah Doğan   | 01.08.2021
Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya ile Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Antalya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, orman yangınının sürdüğü Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'ni helikopter ile havadan inceledi.

Ardından kara yoluyla yangın bölgesine geçen Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve yangınla mücadele eden görevlilerden bilgi aldı.

Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra helikopterle yangından etkilenen Bayır Mahallesi'ne gelen Soylu ve Çavuşoğlu, yangın mağduru vatandaşların taleplerini dinledi.

Soylu ve Çavuşoğlu, daha sonra Gündoğmuş ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Gündoğmuş ilçesine de gelen Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, kaymakam Hamza Özbilgi'den yangın söndürme çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Tahliye edilen Senir Mahallesi'ndeki inceleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın tehlikesi nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir Mahallesi'ne de geçti.

Burada yangın söndürme ve tahliye çalışmaları hakkında bilgi alan Soylu ve Çavuşoğlu, ardından bölgeden ayrılarak Manavgat'a geçti.

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