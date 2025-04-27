Bakan Yumaklı'dan, Konya'daki işletmede belirlenen uygunsuzluklara yönelik paylaşım
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da bir işletmede tespit ettikleri uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettiklerini, firmanın üretim iznini iptal ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vatandaşların sofrasına ulaşacak her ürünün kendileri için emanet olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.