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Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor

Ankara

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, orman yangınlarına ilişkin videolu paylaşım yaptı.,

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor."

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