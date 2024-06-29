Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, orman yangınlarına ilişkin videolu paylaşım yaptı.,
Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor."
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ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 29, 2024
İzmir’de devam eden;
📍Selçuk
📍Menderes
📍Torbalı
📍Menemen
📍Çeşme yangınlarına
🛩️ 11 uçak
🚁 27 helikopter
🚒 171 arazöz ve iş makinesi
👨🏻🚒 972 personel sevk edildi.
Yangının başladığı ilk andan itibaren #OrmanınKahramanları… pic.twitter.com/qUyleRaid6