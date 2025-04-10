Bakan Yerlikaya: Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya devam etmektedir
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Asil milletimizin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, aziz milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya kararlılıkla devam etmektedir." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemek programında konuştu.
Teşkilat mensuplarını selamlayan Yerlikaya, polislerin, huzurun teminatı olduğunu ve ailelere güven hissettirdiğini söyledi.
Türk milletinin, Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından aldığı güvenle uyuduğunu ve uyandığını belirten Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözlerini hatırlattı.
Yerlikaya, şunları ifade etti:
"Hamdolsun milletimiz de her zaman ve her koşulda, 'Benim arkamda devletim var, yanımda polisimiz var' demiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, aziz milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya kararlılıkla devam etmektedir. Çünkü Türk polisinin temsil ettiği değer ve mana, şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur. Sizler, milletimizin duasında yer bulan, devletimizin şefkat eli ve çelik iradesisiniz. Kamu düzeni bir milletin nefesidir. O nefesi her daim yaşatan, sizlersiniz. Terörle mücadelede şehir şehir, sokak sokak iz süren, sizlersiniz. Bir pusunun ortasında, 'Önce milletim' diyerek gövdesini siper eden, bir adım dahi geri atmayan o irade, sizde saklıdır."
Polislerin, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, milletin huzurunu bozmaya çalışan suç odaklarına karşı, gece gündüz demeden mücadele ettiğini anımsatan Yerlikaya, bu mücadelenin yalnızca bilek gücüyle değil, yürekle verildiğinin altını çizdi.
Yerlikaya, bu yüreğin, teşkilatın her mensubunda aynı aşkla çarptığını belirterek, "Burada bulunan ve bu kutlu üniformayı giyen her bir kardeşim de şanlı bayrağımızın muhafızıdır. Yine her biriniz, 180 yıl önce yazılmaya başlanan destanın en güçlü satırı olmaya devam edeceksiniz. Çünkü fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü, huzurun yüzyılını, birlikte inşa ediyoruz. Rabbim sizleri gözetsin, korusun." diye konuştu.
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir"
Son zamanlarda yaşanan olayları hatırlatan Yerlikaya, emniyet mensuplarına şöyle seslendi:
"Yakın dönemde yaşadığımız hadiselerde kamu düzenine kast eden, şiddeti araç kılmaya çalışan, yüreklere korku salmak isteyenlere karşı, sizlerin sergilediği metanet, sağduyu ve kararlılık aziz milletimizin sizlere duyduğu güveni, bir kez daha pekiştirmiştir. Sokaklarda provokasyonların devreye girdiği, demokrasi dışı odakların harekete geçtiği anlarda, vakur duruşunuzla ve sarsılmaz iradenizle hukuk çerçevesinde görevinizi ifa ettiniz. Millet iradesini yok sayan sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara, en net cevabı siz verdiniz. Sizlerle iftihar ediyorum.
Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış ne milletimizin güvenini kazanabilir ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir. Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, 'Vicdanların işlemez hale geldiği yerde, Türk Polisi devreye girer.' Bu duygularla, Vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz açık, göreviniz mübarek olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Türk Polis Teşkilatımızın 180. yılı kutlu olsun."
"Müstesna bir kurum"
Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise programdaki konuşmasına vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere şükranlarını sunarak başladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 1845'ten bugüne devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için, görevini büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getiren müstesna bir kurum olduğunu vurgulayan Demirtaş, Türk milleti ile Teşkilat arasındaki güven bağını daha da pekiştirmek, suçla mücadelede etkinliklerini daha da artırmak için her alanda kendilerini yenilemeye devam ettiklerini söyledi.
Modern teknolojiyle, eğitimli personelle ve vatandaşla kurulan gönül köprüsüyle, dünyanın örnek emniyet teşkilatları arasında yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:
"Bu başarı, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Sayın Bakanımızın destekleriyle, merkezden en uzak karakolumuza kadar büyük bir özveriyle görev yapan sizlerin, kıymetli mesai arkadaşlarımızın eseridir. O sebeple memleketimizin dört bir yanında, mesai mefhumu gözetmeden görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Kıymetli şehit ailelerimiz, sizler bu toprakları bize vatan kılanların, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını hiç düşünmeden ortaya koyanların, geride bıraktığı en kıymetli emanetlersiniz."
Bakan Yerlikaya'ya destekleri dolayısıyla şükranlarını sunan Demirtaş, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyorum. Bir kez daha Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, siz kıymetli mesai arkadaşlarıma ve şehit ailelerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da teşkilat mensuplarını selamlayarak bir konuşma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.