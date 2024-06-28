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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Bakan Yerlikaya: Kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasında emeği olanlara teşekkür ederek, suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Bakan Yerlikaya: Kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz

Ankara

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından "Gri listeden çıktık" başlığıyla açıklama yaptı.

Türkiye'nin listeden çıkmasında emeği olanlara teşekkür eden Yerlikaya, "Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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