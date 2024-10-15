Bakan Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sanosyan ile bir araya geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile görüştü.
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sanosyan ile bugün İstanbul'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.