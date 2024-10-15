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Bakan Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sanosyan ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile görüştü.

Gökhan Yıldız  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Bakan Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sanosyan ile bir araya geldi

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sanosyan ile bugün İstanbul'da ikili görüşme gerçekleştirdi.


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