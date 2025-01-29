Dolar
35.78
Euro
37.23
Altın
2,758.98
ETH/USDT
3,133.80
BTC/USDT
102,413.00
BIST 100
10,140.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu: Bölge ülkeleriyle multi model taşımacılık noktasında işbirlikleri artırılmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle multi model taşımacılık noktasında işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Arife Yıldız Ünal  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Bakan Uraloğlu: Bölge ülkeleriyle multi model taşımacılık noktasında işbirlikleri artırılmalı Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Bakan Uraloğlu, JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Dünyadaki ticaretin yüzde 85'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, bu alanda oluşan risklerin, bunun yönetilebilir olmadığını ortaya koyduğunu, diğer alternatif güzergahların da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle Orta Koridor'un öneminin çok net şekilde ortaya çıktığının görüldüğünü bildiren Uraloğlu, "Gerek bölge ülkeleriyle gerekse de Azerbaycan ve Özbekistan ile bu anlamda birçok çalışmamız var. Bu çalışmaları, birincil olarak hayata geçirmeye uğraşıyoruz. Multi model taşımacılık noktasında işbirliklerimizi artırmamız gerekir. Burada yaklaşımımız, taşınan malın başka koridora çekilmesi değil, sadece artan malı bile koridorlarda taşısak ciddi fayda sağlayacak." diye konuştu.

Uraloğlu, sadece ulaştırma noktasında değil, bütün alanlarda işbirliği yaptıklarını belirterek, "Bizim, 'gidemediğin yer senin değildir' diye bir sözümüz var. Ulaşamadığın, iletişim kuramadığın yer gerçekten sizin için bakir alanlardır. Dolayısıyla biz de ulaştırma bakanları olarak her türlü ulaşımı ve iletişimi sağlayarak hem ticareti hem ilişkilerimizi daha geliştirme noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta Koridor yanında Kalkınma Yolu için de belli adımlar attıklarını anlatan Uraloğlu, bu bölgedeki ülkelerle de işbirliğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Asya ile Avrupa arasında en güvenilir güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye'dir
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti
Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız yakalandı
İsrail askerleri, üs yaptıkları Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinde geriye ağır yıkım bıraktı
Bakan Fidan: Sınamalar, Orta Koridor'un en güvenilir ve en ekonomik güzergahı sunduğunu ortaya koymuştur

Benzer haberler

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda 15,7 milyon yolcu taşındı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda 15,7 milyon yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu: Bölge ülkeleriyle multi model taşımacılık noktasında işbirlikleri artırılmalı

Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü

Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde ticareti canlandırdı

Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde ticareti canlandırdı
Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi bu yıl devreye alınacak

Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi bu yıl devreye alınacak
Dünyayı birbirine bağlayan Türkiye, hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti

Dünyayı birbirine bağlayan Türkiye, hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet