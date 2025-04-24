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Bakan Tekin: 10 bin MEB AKUB üyesiyle herhangi bir afet durumunda arama kurtarma ekibimizle görev başındayız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın Arama ve Kurtarma Birimi'nin (MEB AKUB), 81 ilde 10 bin üyesiyle afet durumunda arama kurtarma ekipleriyle görev başında olduğunu bildirdi.

Şeyma Güven  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Bakan Tekin: 10 bin MEB AKUB üyesiyle herhangi bir afet durumunda arama kurtarma ekibimizle görev başındayız

Ankara

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afetlere karşı her an hazır olmak, zor zamanlarda milletin yanında durmak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Güçlü bir Türkiye için tedbiri elden bırakmayarak görev başında olduklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"81 ilde 10 bin AKUB üyesiyle herhangi bir afet durumunda arama kurtarma ekibimizle görev başındayız. Yangın, afet bilinci, ilk yardım eğitimleriyle milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştık. Son bir yılda, 54 bin 151 öğretmen ve personele yangın eğitimi, 1 milyon 240 bin 657 öğrenciye afet farkındalık eğitimi, 157 bin 945 veli ve kursiyere temel afet bilinci eğitimi verdik. 1072 eğitmenimizle ilk yardım eğitimlerimizi ülke genelinde sürdürüyoruz. Maarif ailemiz afetlere karşı hazır, her şartta görev başında, milletinin yanında."

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