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Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." dedi.

Hatice Şenses Kurukız   | 13.01.2023
Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor

İstanbul

Bakan Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçlarının bu hatta çalışacağını belirtirken, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının, 22 Ocak 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açacaklarını söyledi. 

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