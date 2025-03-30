Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,836.90
BTC/USDT
83,074.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Ramazan 2025

Bakan Göktaş: Şimdi bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fatih Gökbulut  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Bakan Göktaş: Şimdi bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti

Ankara

Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bayramların, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlar olduğunu belirtti.

30.03.2025

Bakan Göktaş mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan boyunca sabrı, kanaati ve kardeşliği hep birlikte yaşadık. Şimdi ise bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti. Aile Yılı'nda ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Bakan Göktaş paylaşımında, bakanlık tarafından hazırlanan bayram klibine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İnsanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız
Adalet Bakanı Tunç: Bu bayram Terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir bayram olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hükümlünün cezasını kaldırdı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İnsanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İnsanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız

Mescid-i Aksa'da bayram namazını 120 bin kişi kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı

Kapıkule'de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Kapıkule'de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
Kapadokya'da yerli turistler bayram sabahı gökyüzünde süzüldü

Kapadokya'da yerli turistler bayram sabahı gökyüzünde süzüldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Ramazan Bayramı" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Ramazan Bayramı" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet