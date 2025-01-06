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Bakan Göktaş, sanatçıların bağışladığı ödülü devlet korumasındaki çocuklar adına teslim aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yılbaşı özel programında sanatçıların kazandığı ve devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Bakan Göktaş, sanatçıların bağışladığı ödülü devlet korumasındaki çocuklar adına teslim aldı Fotoğraf: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programında, sanatçılar Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Ziynet Sali yarıştı.

Ünlüler, yarışmada kazandıkları 2,1 milyon lirayı Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocukların geleceği için bağışlama kararı aldı.

ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam da bugün Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek 2,1 milyon liralık çeki teslim etti.

Türkaslan, tüm özel günlerde yaptıkları programlarda kazanılan ödülleri Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki çocuklar için bağışlayarak katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bakan Göktaş ise sanatçıların bu örnek davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda bir farkındalık oluşturulmasını çok anlamlı bulduğunu aktardı.

Programa katılanlara teşekkür eden Göktaş, "Bu konudaki hassasiyeti dile getirmek ve farkındalık oluşturmak adına gerçekten önemli bir adım. Ben bu çeki kurumlarımızda kalan bütün çocuklarımız adına alıyorum. Bu çocuklar hem devletin hem milletin, hepimizin çocuğu. Onlara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bu da onlara güzel bir katkı oldu. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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