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Bakan Göktaş: Çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynakları kullanmayı sürdüreceklerini bildirdi.

İsa Toprak  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, eğitim hayatları boyunca yanlarında oldukları çocukların eğitim odaklı sosyal yardımlarla donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağladıklarını belirtti.

Sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleriyle çocukların eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Göktaş, "Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çocuklara başta Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti olmak üzere "Türkiye Aile Destek Programı Çocuk Desteği", "Şartlı Eğitim Yardımı", "Eğitim Materyali Yardımı" ve diğer yardımlar olmak üzere birçok başlıkta destek sunduklarını anımsatan Göktaş, çocuklara yönelik sosyal yardımları, çocuğun üstün yararını ön planda tutacak şekilde aile odaklı bir anlayışla yürüttüklerini aktardı.

Göktaş, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi, geleceğimiz açısından önem arz ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak temel gayelerimizden birisi. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklarımızın eğitim giderlerinin azaltılmasına destek olmak için eğitim yılı öncesinde SYD vakıflarına periyodik pay aktarıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masrafları arasında yer alan önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için destek veriyoruz." bilgisini verdi.

Ekonomik zorlukları nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmesi kaydıyla "Şartlı Eğitim Yardımı" yaptıklarını belirten Göktaş, böylece tüm çocukların eğitime erişimini sağladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, eğitim yardımlarının içerisinde taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarının yer aldığını sözlerine ekledi.

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