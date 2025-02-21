Bakan Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinin 50. yılını kutlayan Küçük çiftini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında İsminaz ve Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük çiftini evlerinde ziyaret ederek, 50. evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve mülki idare amirleri tarafından, 81 ilde Aile Yılı kapsamında, evliliklerinin 25. ve 50. yılını dolduran çiftler ziyaret ediliyor.
Bakan Göktaş, bu kapsamda, 3 çocuk ve 8 torun sahibi İsminaz ile eşi 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük'ün Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine konuk oldu.
Aile Yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette Göktaş, aileye pasta sürprizi yaparak, çiftle birlikte mumları üfledi ve çifte tebriklerini iletti.
Aileyle sohbet eden Göktaş, 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini belirtti.
Göktaş, dünyada aile kavramının farklılaştığını aktararak, uzun evliliklerin önemine dikkati çekti.
Küçük çiftine uzun ve mutlu evliliğin sırrını soran Bakan Göktaş, çiften, "karşılıklı anlayış ve hoşgörü" yanıtını aldı.
Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük'ün Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını dinleyen Göktaş, "Ne mutlu size, torunlarınıza anlatacak çok hikayeniz var. Sizden milli ve manevi duyguları öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.
Ahmet Küçük ise Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'nda, Kıbrıs Gazilerini aileleriyle birlikte Kıbrıs'a götürmeleri talebinde bulundu.
Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
"Hayat arkadaşlığında 50. yılını tamamlayan Küçük ailesinin misafiri olduk. Kıbrıs Gazimiz Ahmet Bey ve İsminaz Hanım, yarım asırdır aynı yastığa baş koyuyor. Aile olmak demek omuz omuza geçirilen bir ömür demektir. Ahmet bey ve İsminaz hanım da zor zamanları el ele aşmış, iyi günleri birlikte paylaşmış, ailelerini vefa ve emekle büyütmüşler. Örnek bir çift, güzel bir aile olarak kendilerini tanımak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Kendilerine sağlık ve huzurla geçirilecek nice yıllar diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.