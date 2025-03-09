Bakan Fidan: Suriye hükümetinin sürdürdüğü politika, provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Lazkiye'deki olaylara dair, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.
Ankara
Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.
Terörle mücadele de dahil Suriye'nin istikrarına yönelik konuları ve bölgesel terör faaliyetlerini masaya yatırdıklarını dile getiren Fidan, "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetlerini desteklemek konusunda tabii ki kararlılığımız var." ifadelerini kullandı.
❝Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 9, 2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman’da "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı"nda Lazkiye'deki olaylara ilişkin konuştu… pic.twitter.com/PGbOscf0ZY
Fidan, "(Lazkiye'deki olaylar) Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz." diyerek, Suriye'de bulunan Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.
Bölge ülkeleri ve Türkiye'nin, Suriye'de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizen Fidan, sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu her platformda savunduklarını vurguladı.
Beşli Güvenlik Zirvesi'ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanları da katıldı.
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, halkının Esed rejiminin kurbanı olduğunu söyledi
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Suriye'nin istikrarına destek olan ülkelere teşekkür eden Şeybani, "Bu toplantıya katılan ülkelere geçmiş yıllarda Suriye halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm zorluklara rağmen Suriyelileri ağırladılar." dedi.
Toplantıya katılan ülkelerin, Suriye hükümetinin yanında durduğunu belirten Şeybani, bu ülkelerin Suriye'nin toprak bütünlüğünün üzerinde durduğunu ve İsrail'in tehditlerine karşı olduğunu ifade etti.
Şeybani, "Suriye ile komşu ülkeler arasında ortak ekonomi ve yatırım işbirliğinin önemine vurgu yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Suriye'de son günlerde yaşananlar hakkında ise Şeybani, "Esed rejimi 1 milyondan fazla Suriyeliyi katletti, 15 milyon insanı yerinden etti. 150 bin Suriyeli halen kayıp. Suriye yönetimi, iki gün önce yaşananların olmaması için göreve başladığı ilk günden itibaren hoşgörü ve af politikası yürüttü. Dolayısıyla tüm icraatımız toplumsal barışın korunması ve güçlendirilmesine yönelikti." diye konuştu.
Devrik rejim unsurlarına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Şeybani, "Suriye hükümeti toplumsal barışın garantörüdür, bu politikasına bağlıdır. (Devrik rejim unsurlarının) Güvenliği ve istikrarı bozmalarına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.
Şeybani, ülkede güvenliği sağlamakla mükellef kurumlar olduğuna dikkati çekerek, "Başkasının bu görevi üstlenmesine izin verilmeyecek. Bu işe karışanlar yargı önüne çıkarılacak." diye konuştu.
Suriyeli Bakan, şöyle devam etti:
"Biz bugün tüm halkın ve tüm mezheplerin garantörüyüz, herkesi eşit şekilde koruyoruz. Kimse arasında ayrım yapmıyoruz. Tüm suçlamaları kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Suriye halkı Esed rejiminin katliamlarının kurbanıydı, bu trajedinin tekrarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm Suriye halkına eşit şekilde bakıyoruz. Herkes kanun, haklar ve görevler bakımından eşittir."
Fidan, Güler ve Kalın, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı mevkidaşları ile beraber Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fidan, Güler ve Kalın'ı, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı mevkidaşları ile beraber kabul etti.
Fidan, Güler ve Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla Amman'da gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.