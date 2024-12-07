Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
4,014.80
BTC/USDT
100,098.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Gündem

Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forum marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan ve Hüseyin'in Doha'da bir araya geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede tarafların, Suriye ile ilgili konularda yakın çalışma hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede bir aileyi ziyaret etti
4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde yeni ve sürdürülebilir okul kültürü ele alındı
Bakan Uraloğlu: Yeniköprü Tüneli'nin resmi açılışını yakında gerçekleştireceğiz

Benzer haberler

Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Bakan Fidan, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Doha'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi

Bakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet