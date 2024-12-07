Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forum marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan ve Hüseyin'in Doha'da bir araya geldiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede tarafların, Suriye ile ilgili konularda yakın çalışma hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.