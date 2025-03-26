Dolar
37.99
Euro
40.89
Altın
3,020.23
ETH/USDT
2,010.40
BTC/USDT
86,931.00
BIST 100
9,649.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington'da SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD ziyareti kapsamında Washington'da SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz
Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti
Kartalkaya'da yanan otelin sahibinin eşi ve 2 kızı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

Benzer haberler

Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti

Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konusunda Mısır'ın planı temelinde ilerlenmesi gerektiğini söyledi

Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi
Fidan, Kahire'deki İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak

Fidan, Kahire'deki İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmelerini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmelerini destekliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet