Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington'da SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD ziyareti kapsamında Washington'da SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.