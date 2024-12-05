Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Malta'da Kallas ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.