Dolar
34.75
Euro
36.69
Altın
2,649.56
ETH/USDT
3,860.50
BTC/USDT
102,298.00
BIST 100
9,915.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Global Farm Summit 2024 3. Çiftlik Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Malta'da Kallas ile görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza ulaşımı aksattı
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütlerine yönelik "Gürz-28" operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Benzer haberler

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Sırbistan-Kosova ilişkilerinin normalleşmesine vurgu

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Sırbistan-Kosova ilişkilerinin normalleşmesine vurgu
Bakan Fidan, yarın AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Bakan Fidan, yarın AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de temaslarda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet