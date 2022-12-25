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Bakan Bilgin: EYT konusunda imkanlar nispetinde en kapsayıcısını yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sayısının aralık başında 1 milyon 900 bin olduğunu, yapılacak çalışmada yaş aralığı olup olmayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 25.12.2022
Bakan Bilgin: EYT konusunda imkanlar nispetinde en kapsayıcısını yapacağız

Ankara

​Bilgin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Asgari ücret açıklanmadan önce beklentileri ölçen bilimsel bir çalışma ve araştırma yaptırdıklarını anlatan Bilgin, elde ettikleri verileri değerlendirerek belirledikleri rakamın yaklaşık 460 dolara karşılık geldiğine ve Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğuna işaret etti.

Bilgin, küresel ekonomide gelecek yıl oluşabilecek resesyonun Türkiye'ye etkilerine yönelik soru üzerine, Avrupa'da resesyon belirtilerinin gün yüzüne çıktığını, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla enerji krizinin arttığını söyledi.

Türkiye'nin yeni pazarlar arama konusunda çok etkin olduğunu ve birçok sanayi yatırımı yaptığını belirten Bilgin, Avrupa'daki resesyonun Türkiye'ye etkilerinin sınırlı kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu konudaki önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceği bilgisini verdi.

"EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu Bilgin, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıtladı.

Bilgin, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra son kararın verileceğini kaydederek, "İmkanlar nispetinde en kapsayıcısını yapacağımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin, "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde cevapladı.

"İşverenlerin kıdem tazminatı ödemesi için Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sunulacak destek banka limitlerinden düşecek mi?" sorusu üzerine Bilgin, "Bu işverenlerin kredi limitleriyle ilgili değil. EYT'liler, emekli olmaları durumunda biliyorsunuz kıdem tazminatı alacaklar. İşverenler, onlar adına bir kredi alacaklar ama ödemeyi biz işverene değil doğrudan doğruya işçiye yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Bilgin, "Emekli olanlar, çalışmaya devam ederlerse, aynı işçiler işlerinde çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. O destek primi şimdi yüksek, emekli olup çalışanları, çalıştırmasınlar diye yüksek. Onu emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EYT'lilerin sayısına ilişkin soruya Bilgin, "Aralık başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Sayılar her ay artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. 1 milyon 900 bin kişi, yaş şartı hiç konmasaydı, diğer iki şartı yani prim gün sayısını ve süresini yerine getirdiyse emekli olabilecekti. Bunların yaklaşık 400 bini memur, yaklaşık 480 bini Bağ-Kur'lular, çoğunluğu da 4A'lılar yani özel sektörde ağırlıklı olarak çalışanlar. Hiç işi olmayan, bir yerde çalışmayan ama yaşı bekleyenlerin sayısı da 274 bin kişi." yanıtını verdi.

Bilgin, yaş sınırı olması halinde EYT'lilerin aşağı yukarı yarısının bu yıl, yarısının da gelecek yıl emekli olacağını söyledi.

Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin soru üzerine, "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.

En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunun hatırlatılması üzerine Vedat Bilgin, bu grupta Bağ-Kur'lu veya çok sınırlı prim yatırmış yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

Vedat Bilgin, bu gruptakiler için de sosyal devlet anlayışıyla bir çalışma yapılacağını kaydetti.

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