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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Sarp Özer   | 13.10.2022
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

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