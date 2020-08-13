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Dünya

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Aliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Sarp Özer   | 13.08.2020
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Aliyev ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile izlediği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığına geçti. 

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Bakan Akar ve komutanlar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Kabulde, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da bulundu.

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