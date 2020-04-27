Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
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