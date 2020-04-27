Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Enes Kaplan   | 27.04.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


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