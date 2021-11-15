Dolar
10.07
Euro
11.53
Altın
1,862.00
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,703.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarp Özer   | 15.11.2021
Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Şoygu telefonda görüştü.

Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında karşılıklı görüşler paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı
Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor
Ege'de 2. doz aşılanma oranı yükseliyor
Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Bakan Akar: Türkiye, savunma sanayinde dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırarak gücüne güç kattı

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar: Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli liderlerindendir

Milli Savunma Bakanı Akar: Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli liderlerindendir
Bakan Akar: Uzatılan barış elinin, Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini istiyoruz

Bakan Akar: Uzatılan barış elinin, Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini istiyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti