Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Şoygu telefonda görüştü.
Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında karşılıklı görüşler paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.