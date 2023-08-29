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Bahçeli'nin bağışladığı arsa cemevi temel atma törenine hazırlanıyor

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Sayın Bahçeli'nin arsasını hibe etmesi bizi oldukça duygulandırdı." dedi.

Ahmet Sertan Usul, Veli Çelik  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Bahçeli'nin bağışladığı arsa cemevi temel atma törenine hazırlanıyor Fotoğraf: Emin Sansar - AA

Ankara

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bağışladığı arsada temel kazısı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sayın Bahçeli'nin arsasını hibe etmesi bizi oldukça duygulandırdı." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonlarının kuruluş aşamasında ziyaret ederek düşüncelerini paylaştıkları MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsasını kendilerine hibe ettiğini anımsattı.

Yıllardır bu anlamda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Hacı Bektaş Veli'nin bulunduğu bir mekanda, yeni bir mekanın oluşturulması noktasında böyle bir girişimin olması ve Sayın Bahçeli'nin arsasını hibe etmesi bizi oldukça duygulandırdı. Kendisine orada şükranla teşekkür ettik." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, arsaya kurulacak büyük külliyeye isminin verilmesini teklif ettiklerini belirten Şahin, "Mütevazılık göstermek suretiyle isminin siyasi olarak anılmasını istemedi. Horasan erenlerinden kimin adı uygun görülürse onun verilmesini söyledi." ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir yıldır arsaya inşa edilecek külliye ve dergah binası için çalıştıklarını anlatan Şahin, şu bilgileri verdi:

"Şu an tamamıyla Ahmet Yesevi'nin dört kapı, kırk makam felsefesiyle oluşturduğu o Alevi irfanını, Horasan irfanını temsil eden anlayışla bir proje geliştirdik. Bu projemizde de katkısı olan öncelikle Etimesgut Belediye Başkanı'mız Enver Demirel'i anmadan geçmem mümkün olmaz. Çok büyük, güzel bir çalışmayla bu proje oluştu. Kısmet olursa bu hafta sonu Hacıbektaş'ta canlarımızın katılımıyla temel atma töreni yapıp en kısa zamanda burayı tüm canlarımızın, tüm bu coğrafyada yaşayanların, kendisini Horasanlı hisseden herkesin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz."

Şahin, Horasan erenlerinin her birinin ayrı bir değer taşıdığını belirterek, "Felsefemizde, inancımızda 'eri, erden seçmek' yani hizmet sahiplerini birbirinden ayırmak, birini ön plana almak körlüktür. Bu bağlamda düşündük, birinin ismini versek olmayacak. En sonunda, 'Horasan Erenleri Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi' şeklinde isimlendirmeyi uygun gördük. Bu şekilde isimlendireceğiz. Orası bizim için sıradan bir bina değil, bir dergah olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dergahta, yılın 12 ayı hizmet eden bir anlayışı sergilemeye çalışacaklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kütüphanesi, misafirhanesi, çok amaçlı salonları, yemekhanesi ve hatta gasilhanesi ile güzel bir bina, bir dergah oluşturuyoruz. Herkes gelip yemeğini yiyip karnını doyurabilecek, gerekirse orada misafir olabilecek. Hacıbektaş, küçük bir ilçemiz ama manevi hazzı dünyaya lider olan bir ilçemiz. Bu maneviyata uygun bir yer yapmayı planlıyoruz."

Şahin, inşa edilecek külliye ve dergahın Hacıbektaş ilçesi ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Külliye yaklaşık 6 dönüm alana kurulacak

Bu arada Külliye, Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde yaklaşık 6 dönüm arsa üzerine inşa edilecek.

Külliyenin yapılacağı alanda temel kazma çalışmaları sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bağışladığı arsaya yapılacak külliyenin temelinin 2 Eylül Cumartesi günü törenle atılacağını açıklamıştı.

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