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Bahçelievler'deki patlamada ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Bahçelievler'de doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ölen 3 kişinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Bahçelievler'deki patlamada ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

İstanbul

Bahçelievler'de dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Özgür Çoban, Ahmet Bal ve Ömer Özdemir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınan Özgür Çoban'ın cenazesinin Yenibosna Cemevi'nde, Ahmet Bal'ın ise Esenler Cemevi'nde öğlen saatlerinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Ömer Özdemir'in cenazesinin ise toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü.

Olay

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün bir binanın beşinci katında bulunan dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.

Patlamada, Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

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