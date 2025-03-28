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Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü.

Selami Küçükoğlu  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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