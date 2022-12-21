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Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de tek katlı bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü.

Halis Akyıldız   | 21.12.2022
Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak'ta tek katlı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

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