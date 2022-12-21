Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de tek katlı bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü.
İstanbul
Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak'ta tek katlı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.