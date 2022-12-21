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Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor, yolların kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Mücahit Aydın, Ayhan Kayhan, İlker Işık, Mustafa Yılmaz   | 21.12.2022
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Fotoğraf: İlker Işık/AA

Adana

Aladağ, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla bazı kesimlerde devam ediyor.


Fotoğraf: Mücahit Aydın/AA

Karın etkili olduğu ilçelerde ekipler, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.

Adana-Aladağ kara yolu Hasandede Geçidi'nde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde ve Feke'de ilçe merkezi dışındaki yerlerde eğitime bugün ara verilmişti.

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