Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor, yolların kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Adana
Aladağ, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla bazı kesimlerde devam ediyor.
Fotoğraf: Mücahit Aydın/AA
Karın etkili olduğu ilçelerde ekipler, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.
Adana-Aladağ kara yolu Hasandede Geçidi'nde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde ve Feke'de ilçe merkezi dışındaki yerlerde eğitime bugün ara verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.