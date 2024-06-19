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Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Musa Ölmez  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Tatil için sahil beldelerini tercih eden vatandaşlardan bazıları, tatillerini tamamlayıp evlerine dönüş için yola çıktı.

Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı.

Novada Kavşağı'ndan Doğanbey Kavşağı'na kadar trafik sıkışıklığı nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, zaman zaman durma noktasına gelen güzergahta trafik akışı için çaba sarf ediyor.

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