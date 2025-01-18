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Ataşehir'de otelde çıkan yangında yaralanan 3 çalışan hastanede hayatını kaybetti

Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında yaralanan 3 otel çalışanı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Halis Akyıldız, Emrah Gökmen  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Ataşehir'de otelde çıkan yangında yaralanan 3 çalışan hastanede hayatını kaybetti Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin katlarını saran duman nedeniyle mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan aşağı indirildi.

Yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan spa çalışanları Anne M. ile isimleri öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilinci açık şekilde hastaneye götürülen İtfaiye çavuşu Hasan G. de tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada duman tahliyesi yapıldı.


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