Aralarında terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeninin de olduğu 10 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığı belirtilerek, "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi. pic.twitter.com/q5l7uyyKoK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2022