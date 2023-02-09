Antalya'ya getirilen depremzedeler konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya getirilen depremzedeler, konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.
Antalya
Hava ve karayoluyla, kafileler halinde Antalya ve ilçelerine ulaşan depremzedeler, kent merkezi ve ilçelerindeki otellere, kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.
Bu kapsamda Kemer ilçesindeki konaklayacakları otele götürülen bazı depremzedeler, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Çiftçi ile sağlık ekibi tarafından karşılandı.
İşlemlerinin ardından odalarına geçen depremzedelerin sağlık kontrolünden geçmeleri amacıyla otelde üç klinik odası hazırlandı. Uzman doktor ve psikologların yanı sıra 112 Acil Sağlık ekibi de otelde 24 saat görev alıyor.
"Koordinasyon içinde çalışıyoruz"
Kemer Kaymakamı Çam da ilk kafileyi otele yerleştirdiklerini vurgulayarak, sonraki süreçte de depremzedelerden oluşan kafilelerin ilçeye gelmeye devam edeceğini söyledi.
Depremden etkilenen vatandaşların evsiz bırakılmaması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma yapıldığını aktaran Çam, "Turizm bölgesinde konaklama imkanlarımızı kullanıyoruz. Koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bu zor imtihanı geçirmenin yolu bir ve beraber olabilmek." diye konuştu.
Kemer'de "devlet-millet ele ele" örneğinin yaşandığını anlatan Çam, tüm depremzedelere kucak açtıklarını, ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.
Doktorların, teknik ekip ve ambulansların otelde hazır beklediğine değinen Çam, depremzedeler için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.
"24 saat hizmetlerindeyiz"
Otelin Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bozbaş ise deprem sonrası valilik koordinasyonuyla otellerinde bin depremzedeyi ağırlayacaklarını ifade etti.
Zor zamanlarda ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Bozbaş, "Depremzedelerimizin rehabilitesi için üç klinik odası hazırlandı. Otelde sağlık hizmeti de alabilecekler. Çocuklarımız için oyun salonu hazırladık. Turiste sağlanan tüm konfor kesinlikle depremzedelerimize de sağlanacak. Hiçbir eksiklikleri olmayacak. 24 saat hizmetlerindeyiz. Ne gerekiyorsa en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
Bozbaş, otellerinin normalde kış sezonunda tadilat için kapalı olduğunu ancak deprem nedeniyle oteli hızla açarak, tüm hazırlıkların kısa sürede tamamladıklarını sözlerine ekledi.
"Devletimizin imkanlarıyla getirildim"
Depremde evi yıkılan ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen engelli Mehmet Arslan, "İlk deprem sabaha karşı olduğu için evin içerisinde çatırtı sesleri duydum. O sırada yataktaydım. Dışarı çıktım. Daha sonra ortalık sakinleyince tekrar eve döndük. Öğle saatlerinde ikinci depremde 3. kattaki evimdeydim. Kendimizi dışarı zor attık. Evde çocuklarımla birlikte 3 kişiydik. Üçümüz de sağ salim kurtulduk. Oğlum Muğla'da, ben de devletimizin imkanları ile Antalya'ya getirildim." dedi.
Depremzede Abdullah Gözükara, "Şu anda sıkıntı ve üzüntü içerisindeyiz. Elbistan'da binin üzerinde bina yıkılmış durumda. Yıkılmayan binaların da içerisine girilecek vaziyet yok. Kimisi yan yatmış, kimisi çatlamış. Yıkılmayan evlerden insanlar Allaha şükür sağ kurtuldu. Biz yola çıkarken Elbistan'da bu gece sıcaklık eksi 9-13 arasındaydı. İnsanlar depremden ölmediyse bile soğuktan dolayı öldü. Deprem büyük bir genele yayıldığı için ilk 24 saat müdahale olayı zor oldu. Çünkü depremden Türkiye'nin neredeyse yarısı etkilendi. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Bir sene içerisinde her şeyi eski haline getireceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.
Depremzede Vezir Arslan, "Yakınlarımı kaybettim. Çok üzüntülüyüm. Türk halkı sağ olsun. Sözün bittiği yer. Diyecek bir şey yok." diye konuştu.
Depremzede Canan Gözükara, "Türkiye olarak tek yürek, tek bilek olduk. İnşallah bunun altından da kalkacağız." dedi.
Küçük kardeşi Hilal ile Serik'e gelen depremzede Yusuf Arslan, "Çok kötü bir durumdayız. Evimiz depremde yıkıldı. Akrabalarımızdan ve arkadaşlarımızdan ölenler var. Hala enkaz altında olanlar var. Elbistan'da her yer yıkıldı. İlk depremden sonra dışarıya çıktık. Zor kurtulduk. Biz dışardayken ikinci depremde evimiz tamamen yıkıldı. Buraya gelene kadar arabalarda kaldık." şeklinde konuştu.
Depremden etkilenen 40 kişi Finike'ye geldi
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki 40 depremzede Finike Devlet Su İşleri Misafirhanesi'ne yerleştirildi.
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Depremden etkilenen evini ve yakınlarını kaybeden 40 kişiyi Finike ilçemize getirerek D.S.İ Misafirhanesi'nde kalmasını sağladık. Buradaki depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları Kaymakamlığımız tarafından karşılanmaktadır. Allah ülkemize ve dünyamızı bir daha böyle afetlerden korusun." diye konuştu.
D.S.İ Finike 133. Şube Müdürü Mehmet Şen ise "Kurumumuz misafirhanesinde şu anda Kahramanmaraş'tan gelen depremzedeleri misafir ediyoruz. Yaklaşık 20 kişi daha misafir etme imkanımız var." dedi.
"Alanya'nın bölgeye yakın olması nedeniyle insanlar öncelikle bu bölgeye geliyorlar"
Alanya Belediyesi Tosmur ek hizmet binasının Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülmesinin ardından ilçeye gelen depremzedelerin belirlenen otellere yerleştirilmesi devam ediyor.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 ili etkileyen depremlerin "yüzyılın afeti" olarak adlandırıldığını, yıkılan evler nedeniyle barınma sorunu olduğunu, bu süreçte turistik işletmeler olarak vakit kaybetmeden organize olduklarını söyledi.
Tüm Türkiye'de evsiz kalan depremzedelere yer açıldığını aktaran Sili, çok sayıda depremzedenin, Samsun, Bodrum, Fethiye ve Antalya'ya gittiğini kaydetti. Alanya olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya genelinde toplantı yaptıklarını dile getiren Sili, "Tüm bölgede yaklaşık 50 bin oda toparlandı. Alanya bölgesinde de çok ciddi sayıda katkıda bulunduk ve 2 gün öncesinden itibaren tek tük gelen ama son iki gündür yoğun gelen talepleri karşılıyoruz. Şu anda Alanya bölgemizde 4 binin üzerinde konaklayan vatandaşımız var." diye konuştu.
Sili, depremzedeler için toplanan oda sayısından ziyade tüm Türkiye'de konaklama sektörünün yapmış olduğu bu refleksin son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Alanya olarak ilk bölge olmamız, yakın olmamız nedeniyle insanlar öncelikle bu bölgeye geliyorlar. Bizler de ilçemizde AFAD koordinasyonunu kaymakamlığa kurduk. Alanya Belediyesi ve sivil toplum örgütlerimizle bu konuya el atmış vaziyetteyiz. Buraya gelen vatandaşlarımız otellere yönlendiriliyor, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçları varsa onları gideriyoruz. Yani bir şekilde hepimiz el birliğiyle bu işi halletmeye çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki böyle felaketi biz ve hiçbir ülke yaşamasın."
"Çok büyük bir acı. Gerçekten devletimiz, milletimiz çok yardımcı oldu"
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Malatya'dan kalkan ve Antalya Havalimanı'na inen uçaklarla kente gelen depremzedeler, havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ve beraberindekiler tarafından karşılandı.
Depremzede bazı çocukların, oyuncaklarıyla geldikleri görüldü. Adana Demirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola başta olmak üzere bazı futbolcu ve teknik heyet de kente geldi.
Depremzedeler, otobüslerle Belek Turizm Merkezi, Kemer, Manavgat, Alanya başta olmak üzere konaklayacakları otellere hareket etti.
Kahramanmaraş'tan eşi ve 2 çocuğuyla gelen Ayşe Büyükciğer, AA muhabirine, depremden etkilendiklerini, annesi ile babasının Ankara'ya gittiğini, kendilerinin ise Antalya'ya geldiklerini söyledi.
Yakınlarının da depremden zarar gördüğünü anlatan Büyükciğer, "Allah bir daha bu depremi dünyada hiçbir ülkeye göstermesin. Çok büyük bir acı. Gerçekten devletimiz, milletimiz çok yardımcı oldu, bir eksiğimiz yoktu. Rahattık ama depremde kayıplarımız var. Onların acısı büyük." diye konuştu.
Gaziantep'ten gelen 94 yaşındaki Mehmet Yıldız ise depremde evlerini kaybettiğini belirterek, "Kıyamet koptu, evlerimiz her şeyimiz gitti. Allah'ın dediği olur. Oğlum burada öğretmen, onun yanında kalmak istedim. Uçakla getirdiler." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.