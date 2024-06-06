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Antalya'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatice Özdemir Tosun, Tahsin Küçükkaraca  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Antalya'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyük çam ağaçlarının olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı. Gölge olduğu için ağaçların altına park edilen çok sayıda araç, sahiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen çocuklar, çağrılan ailelerine teslim edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

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