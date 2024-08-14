Antalya'da cezaevi firarisi yüzerek adaya geçmeye çalışırken yakalandı
Antalya
Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 14, 2024
• Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi
• Düzenlenen operasyonda ekipler, cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan firariyi yüzerek… pic.twitter.com/SFZ9XghkQS
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda ekipler, cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan firari M.H.K'yi yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yakaladı.
M.H.K, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.