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Antalya'da cezaevi firarisi yüzerek adaya geçmeye çalışırken yakalandı

Tahsin Küçükkaraca  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Antalya'da cezaevi firarisi yüzerek adaya geçmeye çalışırken yakalandı

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda ekipler, cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan firari M.H.K'yi yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yakaladı.

M.H.K, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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