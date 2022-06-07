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Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Antalya Valiliği, Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Sertan Usu, Müslüm Etgü, Orhan Pehlül, Hatice Özdemir Tosun   | 07.06.2022
Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara/Adıyaman/Antalya

Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Kutsalımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, basın mensuplarıyla buluştu.

Bir gazetecinin bir okulda dansöz oynatıldığı iddiasını ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı hatırlatması üzerine Özer, şöyle konuştu:

"Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Hem Valiliğimiz gerekli incelemeleri başlattı hem de biz MEB olarak müfettişimizi gönderdik. Gerekli olan her türlü incelemeyi yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmayı başlattı. Biz MEB olarak devletiyle milletiyle barışık, milletin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızı verirken, bu şekilde yaklaşımı, kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezayı vereceğiz. Eğitim sistemimiz çok büyük bir sistem. Bundan sonraki süreçte de buna benzer muhtemel vakaları önleyebilmek için çalışacağız. Gençlerimizin özellikle sadece kutsala değil, doğaya, çevreye, insana saygılı ve Türkiye'nin hedeflerini, bölgede ve dünyada iktidar sahibi bir ülke olma yolunda ilerlerken ona uygun şekilde gençliği nasıl yetiştiririz, bunun için eksiklikler nelerdir, neleri yapmamız gerekir, bununla ilgili bu ay içerisinde organizasyon yapıp bunları çok kapsamlı şekilde masaya yatıracağız."

Antalya Valiliği de soruşturma başlattı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Serik'te Kur'an-ı Kerim'e tekme atıldı" yönündeki paylaşımlar üzerine, açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir."

Açıklamada, idari olarak ise öğrencilerle ilgili disiplin işlemlerinin başlatıldığı, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

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