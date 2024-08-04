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Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya, Yasemin Kalyoncuoğlu  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya Havalimanı'nı toplam 223 bin 217 yolcunun kullandığını belirterek, hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu yazılı açıklamasında, sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekti. Antalya Havalimanı'nın 3 Ağustos'ta yeni bir rekora imza attığı bilgisini veren Uraloğlu, dış hatlarda 1087, iç hatlarda 130 olmak üzere, toplam 1217 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'na dün gelen yolcu sayısında rekor kırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihi, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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