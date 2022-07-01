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Ankara’da etkili olan sağanak yağışın ardından Keçiören Anavatan Caddesi’nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara’da etkili olan sağanak Şentepe bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.
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Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da dün yaşanan sağanakta Keçiören'deki evini su basması sonucu hayatını kaybeden Buse Nur Doğanay'ın (21) cenazesi toprağa verildi.

Orhan Onur Gemici   | 01.07.2022
Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara

Doğanay için Karşıya Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Doğanay'ın ailesinin yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Doğanay'ın yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Namazın ardından Doğanay'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Ankara'da dün meydana gelen sağanak sonrası Keçiören'deki evini su basması sonucu hayatını kaybeden Buse Nur Doğanay'ın cenazesi dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

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